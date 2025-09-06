台風15号が通過した5日、静岡県内では、突風による被害が相次ぎ、一夜明けた6日、復旧作業が進んでいます。 【動画】台風15号突風被害から一夜明け 各地で復旧作業 気象台の現地調査も＝静岡・牧之原市 ＜大西晴季 記者＞ 「突風があった牧之原市細江地区です。被害から一夜明け、住民が片付けに追われています」 静岡地方気象台などによりますと、5日午後、静岡県牧之原市や吉田町など各地で突風とみられる被害が発生しまし