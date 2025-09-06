きょう正午前、東京・品川区のマンションで火事があり、3人が病院に搬送されました。きょう午前11時半ごろ、品川区荏原の5階建てのマンションで「建物から煙が出ている」と119番通報がありました。警視庁と消防によりますと、建物の3階の一室が火元とみられていて、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、3人が病院に搬送されました。3人の詳しいけがの程度はわかっていません。