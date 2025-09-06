EU＝ヨーロッパ連合は、IT大手「グーグル」が一部のインターネット広告事業において自社の広告サービスが有利になる仕組みを設け公正な競争を妨げたとして日本円にして約5000億円の制裁金を科すと発表しました。EUのヨーロッパ委員会は、グーグルがアドテックと呼ばれる分野において、自社の広告サービスが有利になる仕組みを設け公正な競争を妨げたと認定しました。その結果、広告主や消費者に損害を与えているとして日本円にして