クマの生態に詳しい石川県立大の大井徹特任教授が6日、日本テレビ系「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜午前11時55分）に出演。相次ぐクマ被害の話題の中で、ナビゲーターの小澤征悦から、東京23区内にも来る可能性があるか問われ、最悪の想定として「都心部で多くの人が襲われる」とのフリップを出しながら「23区に現れた場合に都市部で多くの人が襲われる可能性があります」と語った。大井氏はクマが23区内に出没すること