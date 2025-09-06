【オークランド（米国）５日＝金川誉】日本代表は、メキシコ戦（６日、日本時間は７日）に向け会場のオークランドコロシアムで前日練習を行った。今季フェイエノールトではリーグ戦３試合４ゴールと最高のスタートを切って代表に合流したＦＷ上田綺世は「数字はいいというか、悪くないかなと思う。でも別に調子いいとか、そういう感覚はなくて。自分の意識しているところ、些細なところが少しかみ合って、数字になっている感覚。