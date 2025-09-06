楽天・藤井聖投手が先発する７日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に向けて、目の前の打者へ“全力投球”を誓った。登板前日の６日は試合前練習に参加し、ダッシュなどで調整した。ＣＳ圏内を争うチームにとって負けられない戦いが続くが、「ここまできたら体力尽きるまで全力で投げる、それだけです」と後先考えずに相手打線を抑えていくだけと力強く話した。前回登板だった８月３０日の日本ハム戦（エスコン）は、４―２と