◆パ・リーグオリックス―日本ハム（６日・京セラドーム大阪）【日本ハム】１（右）水谷、２（一）清宮幸、３（三）郡司、４（指）レイエス、５（左）野村、６（二）石井、７（捕）田宮、８（遊）山縣、９（中）五十幡、▽投＝加藤貴【オリックス】１（左）広岡、２（指）西川、３（二）太田、４（一）頓宮、５（三）宗、６（右）杉本、７（捕）若月、８（遊）大城、９（中）麦谷、▽投＝曽谷