◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（６日・バンテリンドーム）巨人は６日、中日戦のスタメンを発表した。トレイ・キャベッジ外野手が２試合連続で「２番・中堅」でスタメン出場。状態を上げている助っ人の活躍に期待がかかる。先発マウンドは井上温大投手。今季５勝目を狙う左腕の投球に注目が集まる。以下、両チームのスタメン。【巨人】１番・左翼丸２番・中堅キャベッジ３番・遊撃泉口４番・三塁岡本５番・捕