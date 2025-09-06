元アイドルレスラーでタレントの愛川ゆず季さん（42）が2025年9月2日、自身のインスタグラムを更新し、産後のトレーニングによる身体の変化を紹介した。「目標に向かってがんばっていこう」今年（25年）4月に第2子出産を報告した愛川さん。この日は「お恥ずかしすぎますが、、リアルを」と切り出し、「産後1ヶ月からマイペースにトレーニングを再開して3ヶ月間経過記録」とし、産後1か月、産後3か月、産後4か月の自身の写真を公開