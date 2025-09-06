バレーボール元日本代表の江畑幸子さん（35）が26日、自身のインスタグラムを更新。長女の2歳の誕生日を報告し、記念ショットを公開した。【写真】「えくぼの位置一緒ですね」江畑幸子さんの2歳になった長女の記念ショット頭に花冠を乗せ、「Happy Birthday 2」と記された絵を持ってにっこりほほ笑む長女の写真をアップ。江畑さんは「二歳のお誕生日おめでとう」と祝福した。投稿では、成長を感じる日常のエピソードを紹介。