◇プロ野球セ・リーグ 中日-巨人(6日、バンテリンドーム)巨人のスタメンが発表されました。先発は5勝目を狙う井上温大投手。今季は19試合に登板し、4勝8敗、防御率3.43の成績を残しています。この日の試合では中日の郄橋宏斗投手と投げ合います。直近8月30日の阪神戦では、5回途中を被安打4、3四球で3失点を喫し、敗戦投手となりました。一方、打線の変更はなく、クリーンナップには、3番泉口友汰選手、4番岡本和真選手、5番