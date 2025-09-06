赤色灯6日午前11時半ごろ、神奈川県藤沢市江の島の岩場付近の海で「海で人が溺れている。『助けて』という声を聞いた」と付近にいた男性から110番があった。県警藤沢署によると、成人女性と子どもとみられる1人が救助されたが、いずれも意識不明。現場は島の南西側で、署によると2人は搬送時、服を着ていたという。詳しい経緯を調べている。