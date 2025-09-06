8月にセクシー女優を卒業した歌手でタレントの希島あいり（36）が6日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。友人らに卒業を祝われた様子を投稿した。「サプライズでまさかの卒業祝い、、みっひーさんといっちーありがとう」と感謝し、元セクシー女優の金子みひろ、市川まさみとのスリーショットを公開した。「Youtubeにお邪魔させていただいたり私のTikTokライブにでてくれたり、すごく楽しい時間を過ごしましたっ！