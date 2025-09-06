シーズン早々での右膝負傷から1か月足らず、日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)がなんとかアメリカ遠征に間に合わせた。国際親善試合メキシコ戦(6日)を翌日に控えた現地時間5日、報道陣の取材に応じた鎌田は「代表活動には無理してでも来たいと思っていた。しっかり自チームで試合に出られたことが良かったし、ケガがぶり返さずにできたのは良かった」と代表活動への強い思いを明かした。鎌田は8月10日に行われたFAコミュ