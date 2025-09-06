2026年の北中米ワールドカップに向けた日本代表の新1stユニフォームがリークされたようだ。ユニフォーム専門サイト『フッティ・ヘッドラインズ』が報じている。同サイトが公開した画像によると、新ユニフォームはジャパンブルーを基調とし、アクセントとしてアッシュブルーを採用。胸部には波のようなグラフィックパターンが描かれ、躍動感とダイナミズムを感じさせるデザインとなっている。また、肩にはアディダスお馴染み