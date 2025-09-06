運転中突然タイヤが破裂するバースト事故。大事故につながる恐れもありますが、特に“夏場”に増えるというその理由とは。 【写真を見る】突然タイヤが破裂⁉ 人間も吹き飛ぶ威力… 暑い時期に多い“バースト事故” 1番の原因はタイヤの空気圧不足 高速道路を走る車。次の瞬間、ふらつきながらガードレールに激しく激突、そして横転。車内のドライブレコーダーは「大きな音」を捉えて