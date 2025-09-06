イギリスのアンジェラ・レイナー副首相が5日、辞任しました。不動産の購入に際して税を全額納めていなかったとして問題視されていました。【映像】レイナー副首相と“後任”ラミー外相イギリスBBCによりますとレイナー氏は5月、新たにマンションの一室を購入した際、「別宅」ではなく「主な住宅」として申請し、印紙税約800万円の支払いを逃れた疑いが持たれています。レイナー氏は住宅問題を担当する閣僚も兼務していて、野