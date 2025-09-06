【MLB】オリオールズ 2xー1 ドジャース（9月5日・日本時間6日／ボルチモア）【映像】大谷、“怒りの”162キロ豪速球炸裂（実際の様子）ドジャースの大谷翔平投手が、先発予定だったグラスノー投手に代わってオリオールズ戦に登板。4回にはラッシング捕手とのやりとりについて苛立ちを見せる場面があった。急遽の先発登板となったにもかかわらず、「1番・DH」で二刀流出場となったこの日の大谷は最速161キロの直球を主体とした