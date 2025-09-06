アメリカ国防総省は日本で相次いだアメリカ兵による性暴力事件を受け、在日アメリカ軍に対する調査を始めたと発表しました。【映像】公開された米国防省の覚書国防総省の監察当局は2日付の覚書で、調査によって在日アメリカ軍が暴力犯罪の予防と対処に関する方針をどの程度順守していたかを検証するとしています。調査内容は、「日本人に対して罪を犯した軍人の職務遂行状況、訓練内容、犯罪歴を調べる」と説明しています。