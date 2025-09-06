「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が3日更新のポッドキャスト番組「ひろゆきの暇つぶしラジオ」で介護職の給料が上がらない理由について私見を述べた。「介護の仕事をしています、なぜ給料が上がらないでしょうか？」と聞かれたひろゆき氏は「上がりません、税金から出る仕事だからです」と即答した。「その介護の仕事はすごく大変だよねっていうのは分かります。で、これは置いておきます」とし