ピアノポップバンド’’声にならないよ’’が、9月17日に新曲「溺愛」を配信リリースする。発表が行われたのは、5日に渋谷・WWWで行われた東阪単独公演＜溺愛しかできないの＞東京公演内にて。アンコールではこの楽曲が初パフォーマンスされ、会場にいるファンと一緒に盛り上がライブになった。▲「溺愛」ジャケット「溺愛」は声にならないよにとって挑戦の曲でもあり、今までのバンドにはない疾走感のあるピアノのリズムが特徴的