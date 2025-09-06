9月19日（金）に全国ロードショーとなる劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の挿入歌に、マキシマム ザ ホルモン「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」が決定した。「刃渡り2億センチ」はTVアニメ『チェンソーマン』第3話のエンディングテーマ、そしてTVシリーズ挿入歌として使用され、これまでTV editのみが公開されていたが、このたび同曲の未公開パートが劇場版で登場する。「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」と