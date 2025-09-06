◆イースタン・リーグ楽天―巨人（６日・盛岡）巨人の増田陸内野手が、４戦ぶりとなる２号ソロを放った。イースタン・楽天戦に「３番・一塁」で先発出場。１点リードの初回１死で相手先発・辛島に対すると、カウント１―１から内角高めの直球を振り抜き、左中間スタンドへ運んだ。今季は１軍で「第９５代４番」を担うなど勝負強い打撃を見せていたが、８月は１２試合に出場して２１打数２安打と調子を落とし、２２日に出場選