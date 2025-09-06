秋の阪神競馬開幕週で初陣?を飾った外国産馬のモンスターにＳＮＳでは衝撃が広がっている。６日に行われた阪神６Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１３頭立て）は、単勝オッズ１・１倍の１番人気に支持されたマグナヴィクトル（牡２歳、栗東・中内田充正厩舎、父マックスフィールド）が１分２４秒６（稍重）で後続に１秒８差をつける大差勝ちだった。発馬はひと息だったが、行き脚がついてからは序盤の芝部分で早くも先