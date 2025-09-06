９月６日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル＝１６頭立て）は、４番人気のランプローグ（牝２歳、美浦・矢野英一厩舎、父ダノンキングリー）が、最後の直線でセンス良く抜け出してデビュー戦を飾った。勝ちタイムは１分９秒０（良）。トップスタートから控えて先団で折り合いをつけると、最後の直線では内ラチ沿いを鋭く抜け出し、ダノンルミエール（三浦皇成騎手）を首差退けた。騎乗したデビュー３年目の石田拓郎騎手