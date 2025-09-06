メ～テレ（名古屋テレビ） 全国各地の特産品やグルメなどを楽しめるイベントが、名古屋・栄の久屋大通公園で開かれています。 台風一過で午前中から強い日差しが照りつける6日の名古屋は午前11時の時点で32・1℃を観測し、真夏日となっています。 名古屋・栄の久屋大通公園では6日から「ふるさと全国県人会まつり」が開かれています。 このイベントは東海地方で活動する道県人会がふるさとの魅力を感じてもらおうと