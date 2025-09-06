米同時多発テロ事件の首謀者オサマ・ビンラディンを射殺した米国の米海軍特殊部隊（ネイビーシールズ）最精鋭「チーム6」が、6年前に北朝鮮浸透作戦に投入されていたことが伝えられた。ニューヨークタイムズ（NYT）は5日（現地時間）、数十人の元・現米当局者を引用し、トランプ政権1期目の2019年初め、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長を盗聴するための電子装備設置のために北朝鮮の海に浸透したが、失敗して復帰し