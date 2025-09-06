今が旬の様々な品種のブドウを味わってもらおうと、加賀市でイベントが開かれています。JA加賀では特産品を広くPRするため、「加賀ぶどうまつり」を毎年、開催しています。石川県加賀市作見町の農産物直売所「元気村」では、高級ブドウのルビーロマンがひと房1万円ほどで販売されているほか、シャインマスカットや巨峰など17種類ものブドウが店頭に並びます。元気村の田川直仁店長は「加賀市は海風が吹く産地なので海風の香りを感