森保一監督が率いる日本代表は、アメリカ遠征で現地時間９月６日にメキシコ代表と、９日にはアメリカ代表と相まみえる。2026年北中米ワールドカップの開催国との対戦を前に、テレビ東京系列のサッカー専門番組「FOOT×BRAIN＋」がメキシコ、アメリカの現状を伝えた。まずメキシコに関しては、日本人初のメキシコリーグの選手だった百瀬俊介氏が、かつて日本代表を指揮したハビエル・アギーレ監督を、国民の信頼が厚いと紹介