関連死を含む４４人が犠牲となった北海道胆振（いぶり）東部地震は６日、発生から７年となった。最大震度７を観測し、自治体別で最も多い３７人が死亡した厚真（あつま）町で追悼式が開かれ、参列した遺族ら約１４０人が犠牲者を悼んだ。宮坂尚市朗町長は式辞で「時代や歴史から学び、減災の知識と備えが当たり前のこととして日常に広がっていくことが私たちの願い」と防災への誓いを新たにした。鈴木直道知事は「復興に向けた