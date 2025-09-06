アメリカのトランプ大統領は、国防総省の名称として「戦争省」を使うことを認める大統領令に署名しました。【映像】「我々は『戦争省』に戻す」署名するトランプ大統領「我々は『戦争省』に戻す。現在の世界情勢を考えると、はるかにふさわしい呼び名だと思う」（トランプ大統領）トランプ大統領は5日、国防総省と国防長官の名称として「戦争省」、「戦争長官」を公式な文書などで使うことを認める大統領令に署名しました。