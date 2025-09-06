イタリアで開催中の「第82回ベネチア国際映画祭」アウト・オブ・コンペティション部門に選出され、現地時間4日に公式上映された細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット（英題：Scarlet）』（11月21日公開）。ワールドプレミアとなる上映チケットは、発売開始後わずか20分間で完売する異例の事態に。上映前に行われたプレスカンファレンス（公式記者会見）にも、世界各国から100人以上の記者や報道関係者が集まり、本作への