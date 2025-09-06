9月6日、札幌競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1500m）は、浜中俊騎乗の1番人気、リリージョワ（牝2・栗東・武幸四郎）が快勝した。3.1/2馬身差の2着にゴバド（牝2・美浦・加藤征弘）、3着にニルマーネル（牝2・美浦・小島茂之）が入った。勝ちタイムは1:29.4（良）。2番人気でC.ルメール騎乗、サンダーヴィント（牡2・美浦・高木登）は、7着敗退。【札幌4R】小林美駒騎手が朝から3勝の固め打ち…8番人気ラファヴォリットで快