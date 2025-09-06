７月の参院選比例代表に自民党から立候補し、落選した元経産官僚の岸博幸氏が６日、カンテレ「ドっとコネクト」に出演し、石破おろしの風が急速に強まったことを語った。番組では、週明け月曜日に自民党総裁選前倒し要求をとりまとめること、衆参国会議員２９５人と都道府県の代表者４７人の過半数の要求で実施が決定となることを伝えた。岸氏は情勢について「１週間前は石破政権の支持率の高さもあり前倒しはないのかなと思