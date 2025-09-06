9月6日、札幌競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝2000m）は、小林美駒騎乗の8番人気、ラファヴォリット（牝3・美浦・黒岩陽一）が勝利した。3/4馬身差の2着にウインキララ（牝3・美浦・鹿戸雄一）、3着に2番人気のヤマニンヒストリア（牡3・栗東・中村直也）が入った。勝ちタイムは2:02.4（良）。1番人気で横山武史騎乗、アロマフェリス（牝3・栗東・辻野泰之）は、4着敗退。【札幌3R】サツキレジーナが初勝利…小林美テーオー