9月6日、札幌競馬場で行われた3R・3歳未勝利（ダ1000m）は、古川吉洋騎乗の3番人気、サツキレジーナ（牝3・美浦・石栗龍彦）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にテーオーテバルディ（牝3・栗東・藤野健太）、3着に1番人気のセイルロケット（牡3・栗東・橋口慎介）が入った。勝ちタイムは0:58.9（良）。2番人気で丹内祐次騎乗、シンフォニーシーズ（牝3・美浦・清水英克）は、7着敗退。