9月6日、小林美駒騎手が札幌4R・ラファヴォリットで好位から抜け出す競馬で午前3勝目の固め打ち。3Rでは2着、5Rでは3着とすべて馬券圏内に来る大暴れを見せている。【札幌2R】小林美駒騎乗 ラスベガスサインが5馬身差圧勝自己最多なるか！？この勝利で今年のJRA31勝目をマーク。1日3勝をマークするのは自身3度目の記録。自己最多の4勝目も視野に入り7、8、12Rの騎乗に挑む。