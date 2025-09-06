近年、物価高や光熱費の上昇で家計の負担が増す中、与党が2025年7月の参議院選挙（以下、参院選）で掲げた「国民全員への2万円給付」の行方に注目が集まっています。 与党は参院選の公約として、全国民に一律で2万円を支給する方針を打ち出していましたが、参院選では与党が単独過半数を失い、国会運営が困難になりました。 物価高が続く中、「早く給付を実現してほしい」という声が上がる一方で、政策として実現可能な