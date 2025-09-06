9月6日、札幌競馬場で行われた2R・2歳未勝利（芝1200m）は、小林美駒騎乗の2番人気、ラスベガスサイン（牝2・栗東・長谷川浩大）が快勝した。5馬身差の2着にココソラーレ（牝2・美浦・天間昭一）、3着にヒッグスボソン（牡2・栗東・高橋義忠）が入った。勝ちタイムは1:09.7（良）。1番人気で古川吉洋騎乗、ワイズギャング（牝2・栗東・河嶋宏樹）は、4着敗退。【札幌1R】小林美駒騎乗 リピースが人気に応える…出入りある展開