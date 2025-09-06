ソニー・ピクチャーズによるマーベル映画最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』にスパイダーマン／ピーター・パーカー役で続投するトム・ホランドは、この映画のために自らネットをくまなく巡回し、ファンの要望をリサーチしているという。米にて語った。 ホランドといえば、重要な秘密をうっかり漏らしてしまう「ネタバレ王子」との異名でも親し