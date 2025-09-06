HIPHOPグループEPIK HIGHのTABLOがメンバーたちの助けによって、“学歴詐称”騒動のトラウマを克服した瞬間を打ち明けた。【写真】TABLO、BTSメンバーとコラボ去る9月5日、KBS 2TVの音楽番組『THE SEASONS〜10CMのよしよし』（以下、『よしよし』）の初回が放送された。シーズン8の新しいMCを務める10CMこと歌手クォン・ジョンヨルが初めてステージに上がり、視聴者と顔を合わせた。そんななか、EPIK HIGHがアジアツアー中にゲスト