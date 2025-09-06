◆パ・リーグオリックス―日本ハム（７日・京セラドーム大阪）オリックス・山下舜平大投手が、７日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）で今季初先発することが決まった。開幕前に発症した成長過程による腰のコンディション不良が回復し、８月３０日のウエスタン・中日戦（ほっと神戸）では６回２安打１失点、７奪三振と好投。３月７日の巨人とのオープン戦（同）以来となる本拠地での登板に、「ワクワクしています。（元気は）あ