◆イースタン・リーグ楽天―巨人（６日・盛岡）巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手が、２戦連続の先頭打者弾となる３号ソロをたたき込んだ。イースタン・楽天戦に「１番・三塁」で先発出場。初回先頭で相手先発・辛島に対すると、１ストライクからのスライダーを振り抜き、左翼スタンドへと運んだ。３日の同ヤクルト戦（Ｇタウン）でもプロ初の初回先頭となる左越えソロを放っており、２戦連発となった高卒ルーキーに巨人ベ