◆米大リーグオリオールズ２ｘ―１ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズの２１歳新人Ｓ・バサロ捕手が、本拠地でのドジャース戦で１―１で迎えた９回２死、自身初のサヨナラアーチを放って、同カード初戦白星を決めた。打った瞬間、「手応えがあった」とバットを放り投げると確信歩き。４３３フィート（１３２メートル）の超特大アーチが右中間スタンドに消えると一塁側味方ベンチ