TBSでは毎週日曜夜9時から、松本潤主演の日曜劇場「19番目のカルテ」が放送中。富士屋カツヒトによる連載漫画「19番目のカルテ 徳重晃の問診」（ゼノンコミックス/コアミックス）を原作に、「コウノドリ」シリーズ（TBS系）の坪田文が脚本を手掛ける、19番目の新領域・総合診療医を描くヒューマン医療エンターテインメントだ。9月7日（日）に最終回を迎える本作は、多くの人の心に寄り添い続けてきた。ここまで作品と向き合って