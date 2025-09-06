活動自粛中の三代目 J SOUL BROTHERS・今市隆二さんが6日、結婚し第1子が誕生していたことを公式サイトで発表しました。公式サイトで、今市さんは「このたび私、今市隆二はかねてよりお付き合いをしておりました一般の方と結婚し、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。続けて「妊娠中は体調や経過に不安定な要素があり、出産まで安心してお伝えできる状況ではなかったため、当初より公表を控えておりました