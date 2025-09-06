「オリオールズ２−１ドジャース」（５日、ボルティモア）ドジャースが悪夢のサヨナラ負けで痛恨の４連敗。それだけではなく新人のダルトン・ラッシング捕手が六回に自打球を受けて途中交代した。試合後、ド軍専門メディアの「ドジャース・ネーション」は「時が来た？」とつづり、ファンに緊急アンケートを募った。そのテーマは「バーンズと再契約するか否か」。ベテラン捕手は５月２０日にドジャースを自由契約となった。盗