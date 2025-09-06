６日未明、江田島市でタクシー運転手を殴り代金を払わず逃走する強盗事件が起きました。犯人は９０歳くらいの男だということです。 午前０時４０分ごろ江田島市沖美町の三高港ターミナルで、広島市南区からタクシーに乗車していた男が運転手を殴り、「殺すぞ」脅し運賃２万８７３０円を支払わずに徒歩で逃走しました。 タクシー運転手にけがはありませんでした。 逃げた男は９０歳くらい、身長は１６５