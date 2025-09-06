6日の中山5R・新馬戦（芝1200メートル）は、4番人気ランプローグ（牝2＝矢野）が最内強襲V。ダノンキングリー産駒はJRA初勝利となった。デビュー3年目にして新馬戦初白星を挙げた石田は「スタートは速かったけど、少し物見をしてハナには立てなかった。それでもいいところで控えて直線は内から抜けてきて、内容が良かった。競馬が上手な馬です」と相棒を称えた。