きょう午前、神奈川県藤沢市の江の島で、男女2人が溺れ、意識不明の重体です。午前11時半ごろ、藤沢市・江の島で「海で人が溺れている」と110番通報がありました。警察などによりますと、溺れていたのは男女2人で、その後、救助されましたが意識不明の重体です。2人が救助された場所は遊泳禁止エリアということで、警察などが当時の状況をくわしく調べています。